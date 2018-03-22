Galatasaray tarihinden bilgiler

Galatasaray tarihinden bilgilerde bugün...

Hagi , Meksika vizesi beklerken Galatasaray son anda devreye girdi. 31 Temmuz 1996'da imzayı attırdı. O andan itibaren Cimbom, Hagi ile büyük başarılar elde etti. Türkiye şampiyonluklarını, UEFA ve Süper Kupa ile taçlandırdı.