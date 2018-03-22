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    22 Mart 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    Galatasaray tarihinden bilgiler

    Galatasaray tarihinden bilgiler
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 22.03.2018 Giriş Tarihi: 21.03.2018

    tarihinden bilgilerde bugün...

    Hagi , Meksika vizesi beklerken son anda devreye girdi. 31 Temmuz 1996'da imzayı attırdı. O andan itibaren Cimbom, Hagi ile büyük başarılar elde etti. Türkiye şampiyonluklarını, UEFA ve Süper Kupa ile taçlandırdı.

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