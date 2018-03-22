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    22 Mart 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    "Aykut Kocaman'a gülüyorum"

    Aykut Kocamana gülüyorum
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 22.03.2018 Giriş Tarihi: 21.03.2018

    ’ın eski yöneticilerinden , ’nin 6 puan geriye düştüğünü ve şampiyonluk yarışından koptuğunu iddia etti

    Aykut Kocaman'ın derbi sonrasındaki açıklamalarına değinen Çelebi, "Açıklamalarına sadece gülüyorum. Fenerbahçe'nin puan durumu ve maçlardaki performansı belli" dedi.

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