Aykut Kocamana gülüyorum

22 Mart 2018, Perşembe
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"Aykut Kocaman'a gülüyorum"
Güncelleme Tarihi: 22.03.2018 Giriş Tarihi: 21.03.2018
Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Işın Çelebi, Fenerbahçe’nin 6 puan geriye düştüğünü ve şampiyonluk yarışından koptuğunu iddia etti
Aykut Kocaman'ın derbi sonrasındaki açıklamalarına değinen Çelebi, "Açıklamalarına sadece gülüyorum. Fenerbahçe'nin puan durumu ve maçlardaki performansı belli" dedi.
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