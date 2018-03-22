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    22 Mart 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    Galatasaray'a Melo piyangosu!

    Galatasaraya Melo piyangosu!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 22.03.2018 Giriş Tarihi: 22.03.2018

    'dan 'a sevindirici haber... 2011-2015 yılları arasında Galatasaray forması giyen ve taraftarın sevgilisi olan Brezilyalı oyuncu, 'le yapılan anlaşma gereği Galatasaray'a para kazandırabilir.

    2011 yılında 'tan 'a kiralanan, daha sonra bonservisli olarak top koşturan ve sarı-kırmızılıların o dönem yakaladığı başarılarda büyük pay sahibi olan , Galatasaray'a hala para kazandırabilir.

    Ağustos 2015'te Serie A devlerinden 'e 3,7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Brezilyalı oyuncu kariyerini Palmeiras'ta sürdürüyor. Ancak Fanatik'te yer alan habere göre Galatasaray'ın, Inter ile yaptığı anlaşmada İtalyan devinin 2017-18 sezonuna dek Inter'in 'ne katılmaya hak kazandığı her sezon için 500 bin Euro'luk bonus maddesi bulunuyor.

    STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ ASLAN'A YARADI

    Inter, geride kalan iki sezonda ligde iyi performans sergileyemedi ve Devler Ligi biletini alamadı. Ancak bu sezon özellikle sezon başında harika bir çıkış yakalayan Milano ekibinin, sezon sonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılma ihtimali yüksek görünüyor.

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