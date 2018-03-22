Fatih Terimden Jaime Mata atağı

Galatasaray'da yeni sezona yönelik transfer çalışmaları başlarken, forvet hattına düşünülen sürpriz bir isim de ortaya çıktı.

Galatasaray'da yeni sezona yönelik transfer çalışmaları başlarken, forvet hattına düşünülen sürpriz bir isim de ortaya çıktı.