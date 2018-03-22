;
    22 Mart 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    Fatih Terim'den Jaime Mata atağı

    Fatih Terimden Jaime Mata atağı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 22.03.2018 Giriş Tarihi: 21.03.2018

    'da yeni sezona yönelik transfer çalışmaları başlarken, forvet hattına düşünülen sürpriz bir isim de ortaya çıktı.

    'da yeni sezona yönelik transfer çalışmaları başlarken, forvet hattına düşünülen sürpriz bir isim de ortaya çıktı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    Hakemler Galatasaraya karşı çok cesur "Hakemler Galatasaray'a karşı çok cesur"
    Stefano Okaka Aslanı bekliyor Stefano Okaka Aslan'ı bekliyor
    Galatasaray Ndiayenin alternatifini Fransada buldu Galatasaray Ndiaye'nin alternatifini Fransa'da buldu
    BİZE ULAŞIN