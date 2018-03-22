Fatih Terimden Jaime Mata atağı

22 Mart 2018, Perşembe
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Fatih Terim'den Jaime Mata atağı
Güncelleme Tarihi: 22.03.2018 Giriş Tarihi: 21.03.2018
Galatasaray'da yeni sezona yönelik transfer çalışmaları başlarken, forvet hattına düşünülen sürpriz bir isim de ortaya çıktı.
Galatasaray'da yeni sezona yönelik transfer çalışmaları başlarken, forvet hattına düşünülen sürpriz bir isim de ortaya çıktı.
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