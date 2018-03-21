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    21 Mart 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

    Galatasarayda Trabzonspor maçı hazırlıkları
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 21.03.2018 Giriş Tarihi: 21.03.2018

    , 'in 27. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan idmanda ilk olarak takım halinde salonda bir çalışma gerçekleştirildi.

    Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda Teknik Direktör yönetimindeki antrenmanda gruplar halinde ayak tenisi oynandı.

    Antrenman, koşu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

    Antrenmana milli takım kamplarında yer alan Selçuk İnan, Serdar Aziz, Fernando Muslera, Younes Belhanda, Martin Linnes ve Yuto Nagatomo katılmadı.

    Sarı-kırmızılılar 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü'nde gerçekleştirdiği antrenmanda özel de bir misafiri vardı. taraftarı olan Koray Ataman, antrenman öncesi Fatih Terim ve oyuncularla bir araya gelerek toplu bir hatıra fotoğrafı çektirdi. Terim tarafından Galatasaray forması hediye edilen Koray, bir süre oyuncuların yaptığı antrenmana da katıldı.

    Galatasaray, karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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