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    21 Mart 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    İtalyan forvet G.Saray'a transferini açıkladı

    İtalyan forvet G.Saraya transferini açıkladı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 21.03.2018 Giriş Tarihi: 21.03.2018

    Watford'un Nijerya asıllı İtalyan forveti Okaka, ara transfer döneminde G.Sarayla anlaştığını söyledi.

    Watford'ın forveti Stefano Okaka G.Saray'a transferiyle ilgili açıklamada bulundu. Okaka, "Geçtiğimiz ağustos ayında Sevilla'ya transfer olacaktım ancak transfer döneminin son gününde anlaşma gerçekleşmedi. Bunun aynısı, ocak ayında Galatasaray'la da oldu. Şimdi sezon sonunu bekliyorum, gelecek sezonda neler olacak göreceğiz." dedi.

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