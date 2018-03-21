İtalyan forvet G.Saraya transferini açıkladı

21 Mart 2018, Çarşamba
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İtalyan forvet G.Saray'a transferini açıkladı
Güncelleme Tarihi: 21.03.2018 Giriş Tarihi: 21.03.2018
Watford'un Nijerya asıllı İtalyan forveti Okaka, ara transfer döneminde G.Sarayla anlaştığını söyledi.
Watford'ın forveti Stefano Okaka G.Saray'a transferiyle ilgili açıklamada bulundu. Okaka, "Geçtiğimiz ağustos ayında Sevilla'ya transfer olacaktım ancak transfer döneminin son gününde anlaşma gerçekleşmedi. Bunun aynısı, ocak ayında Galatasaray'la da oldu. Şimdi sezon sonunu bekliyorum, gelecek sezonda neler olacak göreceğiz." dedi.
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