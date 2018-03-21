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    21 Mart 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Galatasaray, 6 günde 3 maç yapacak

    Galatasaray, 6 günde 3 maç yapacak
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 21.03.2018

    , Süper Lig’de 29 ve 30. haftaların arasında oynayacağı Türkiye Kupası yarı final rövanş maçıyla birlikte 6 günde toplam 3 müsabakaya çıkacak.

    Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Spor Toto Süper Lig'de 27, 28, 29, 30 ve 31. haftalar ile Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçlarının programını açıkladı. Açıklanan fikstürün bir bölümünde 'ı zorlu bir dönem bekliyor. Sarı-kırmızılılar, 6 günde toplam 3 maç yapacak. Aslan, 29. hafta maçını 15 Nisan Pazar günü evinde Medipol Başakşehir ile oynadıktan sonra 18 Nisan Çarşamba günü kupada T.M. Akhisarspor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar daha sonra 30. hafta maçında 21 Nisan Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray, Beşiktaş ile de ayrıca 29 Nisan Pazar günü Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
    Galatasaray'ın açıklanan programa göre maçları şöyle:

    27. hafta
    1 Nisan Pazar 19.00 Galatasaray - Trabzonspor

    28. hafta
    9 Nisan Pazartesi 20.00 Gençlerbirliği - Galatasaray

    29. hafta
    15 Nisan Pazar 19.00 Galatasaray - Medipol Başakşehir

    Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final
    18 Nisan Çarşamba 20.30 Galatasaray - T.M. Akhisarspor

    30. hafta
    21 Nisan Cumartesi 19.00 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray

    31. hafta
    29 Nisan Pazar 19.00 Galatasaray - Beşiktaş

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