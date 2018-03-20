Nagatomodan Fenerbahçeye ağır taş!

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Nagatomo'dan Fenerbahçe'ye ağır taş!
Güncelleme Tarihi: 20.03.2018 Giriş Tarihi: 19.03.2018
Kadıköy’de oynanan derbinin en fazla dikkat çeken isimlerinden birisi de Nagatomo oldu.
Ortamı hiç yadırgamayan Japon oyuncu kendisine sorulan, "Atmosfer nasıldı?" sorusuna, "İnter'den geliyorum. Çok Milano derbisi oynadım. Hem bizim Türk Telekom Stadı'ndaki idmanımızdaki atmosfer bence bu gecekinden çok daha renkliydi" şeklinde yanıt verdi.
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