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    20 Mart 2018, Salı

    GALATASARAY

    Nagatomo'dan Fenerbahçe'ye ağır taş!

    Nagatomodan Fenerbahçeye ağır taş!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 20.03.2018 Giriş Tarihi: 19.03.2018

    Kadıköy’de oynanan derbinin en fazla dikkat çeken isimlerinden birisi de oldu.

    Ortamı hiç yadırgamayan Japon oyuncu kendisine sorulan, "Atmosfer nasıldı?" sorusuna, "İnter'den geliyorum. Çok Milano derbisi oynadım. Hem bizim Türk Telekom Stadı'ndaki idmanımızdaki atmosfer bence bu gecekinden çok daha renkliydi" şeklinde yanıt verdi.

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