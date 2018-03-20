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Galatasaray cazibe merkezi
Güncelleme Tarihi: 20.03.2018 Giriş Tarihi: 19.03.2018
Galatasaray’a Çin ve Amerika’dan davet geldi.
Fatih Terim gelecek sezonun planlaması için kolları sıvadı. Terim'in 2013'te Emirates Cup turnuvası örneğinde olduğu gibi Galatasaray'a hem maddi katkı hem de prestij katacak turnuva tekliflerini değerlendirdiği ortaya çıktı.
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