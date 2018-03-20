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    20 Mart 2018, Salı

    GALATASARAY

    Galatasaray cazibe merkezi

    Galatasaray cazibe merkezi
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 20.03.2018 Giriş Tarihi: 19.03.2018

    ’a Çin ve Amerika’dan davet geldi.

    Fatih Terim gelecek sezonun planlaması için kolları sıvadı. Terim'in 2013'te Emirates Cup turnuvası örneğinde olduğu gibi Galatasaray'a hem maddi katkı hem de prestij katacak turnuva tekliflerini değerlendirdiği ortaya çıktı.

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