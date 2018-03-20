Galatasaray cazibe merkezi

Galatasaray’a Çin ve Amerika’dan davet geldi.

Fatih Terim gelecek sezonun planlaması için kolları sıvadı. Terim'in 2013'te Emirates Cup turnuvası örneğinde olduğu gibi Galatasaray'a hem maddi katkı hem de prestij katacak turnuva tekliflerini değerlendirdiği ortaya çıktı.