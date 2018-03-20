En zorlu maçlar Türk Telekomda

Sarı-lacivertli ekip 10 haftalık süreçte 16 puan toplarken, tam 14 puan yitirdi.

Son 10 haftada 20'şer puan toplayan Başakşehir ve Beşiktaş ise bu süreci 10 puan kaybıyla geçirdi. Tabii Terim'li Galatasaray'ın önünde zorlu 8 hafta daha var. Trabzon, Başakşehir ve Beşiktaş ile 3 zorlu maç yapacak. Bu maçları evinde oynaması da Cimbom adına kağıt üzerinde avantaj olarak görülüyor. Galatasaray, Terim ile 21. şampiyonluğu hedeflerken neler olacağını ise yine zaman gösterecek.