Fatih Terimden Balotelliye yeşil ışık!

Sezon sonu serbest kalacak olan Balotelli’nin menajeri aracılığıyla G.Saray’a önerildiği, Terim’in de “Bazı sorunları var ama çok yetenekli. Takımda isterim” dediği öğrenildi

Süper Lig'de son 8 haftaya lider giren, Türkiye Kupası'nda finale çok yaklaşan Galatasaray bir yandan da yeni sezon planlamasına başladı.