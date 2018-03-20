Fatih Terimden Balotelliye yeşil ışık!

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Fatih Terim'den Balotelli'ye yeşil ışık!
Güncelleme Tarihi: 20.03.2018 Giriş Tarihi: 20.03.2018
Sezon sonu serbest kalacak olan Balotelli’nin menajeri aracılığıyla G.Saray’a önerildiği, Terim’in de “Bazı sorunları var ama çok yetenekli. Takımda isterim” dediği öğrenildi
Süper Lig'de son 8 haftaya lider giren, Türkiye Kupası'nda finale çok yaklaşan Galatasaray bir yandan da yeni sezon planlamasına başladı.
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