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    20 Mart 2018, Salı

    GALATASARAY

    Fatih Terim'den Balotelli'ye yeşil ışık!

    Fatih Terimden Balotelliye yeşil ışık!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 20.03.2018 Giriş Tarihi: 20.03.2018

    Sezon sonu serbest kalacak olan ’nin menajeri aracılığıyla G.Saray’a önerildiği, Terim’in de “Bazı sorunları var ama çok yetenekli. Takımda isterim” dediği öğrenildi

    Süper Lig'de son 8 haftaya lider giren, Türkiye Kupası'nda finale çok yaklaşan Galatasaray bir yandan da yeni sezon planlamasına başladı.

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