Cengizden Yıldırıma destek

20 Mart 2018, Salı
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Cengiz'den Yıldırım'a destek
Güncelleme Tarihi: 20.03.2018 Giriş Tarihi: 19.03.2018
F.Bahçe-G.Saray derbisi sonrası ilginç bir diyalog sosyal medyaya yansıdı.
Derbiyi Kadıköy'de izleyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, stattan çıkarken bir anda Aziz Yıldırım aleyhine istifa çağrısı yapan Fenerbahçeli taraftarların arasında kaldı. Bu sırada Cengiz'in yanındakilere söylediği "Adamın 20 yılda yapmadığı kalmadı. Hâlâ istifa diyorlar" sözleri dikkat çekti.
(Fotomaç)
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