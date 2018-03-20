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    20 Mart 2018, Salı

    GALATASARAY

    Cengiz'den Yıldırım'a destek

    Cengizden Yıldırıma destek
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 20.03.2018 Giriş Tarihi: 19.03.2018

    F.Bahçe-G.Saray derbisi sonrası ilginç bir diyalog sosyal medyaya yansıdı.

    Derbiyi Kadıköy'de izleyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, stattan çıkarken bir anda aleyhine istifa çağrısı yapan li taraftarların arasında kaldı. Bu sırada Cengiz'in yanındakilere söylediği "Adamın 20 yılda yapmadığı kalmadı. Hâlâ istifa diyorlar" sözleri dikkat çekti.

    (Fotomaç)

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