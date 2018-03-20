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Rodrigues’e Ada kancası
Güncelleme Tarihi: 20.03.2018 Giriş Tarihi: 20.03.2018
Genç yıldızı Newcastle ve West Ham’ın ardından Everton da takibe aldı
Bu sezon Galatasaray formasıyla müthiş bir performansa imza atan Garry Rodrigues'in talipleri giderek artıyor... Newcastle United ve West Ham'ın uzun süredir gündeminde yer alan genç yıldıza İngiltere'den bir kanca daha atıldı.
TEKLİF ÇOK YAKIN
Ada basınına göre Cenk Tosun'un takımı Everton, Rodrigues'i takip ediyor. Kısa sürede Galatasaray'a resmi tekliflerin gelmesi bekleniyor.
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