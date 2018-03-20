20 Mart 2018, Salı
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Fatih Terim istedi, Mustafa Cengiz söz verdi!
Güncelleme Tarihi: 20.03.2018 Giriş Tarihi: 19.03.2018
F.Bahçe derbisinde alınan beraberlik ve Beşiktaş'ın, Başakşehir'e kaybetmesinin ardından Fatih Terim'in keyfi yerine geldi.
F.Bahçe derbisinde alınan beraberlik ve Beşiktaş'ın, Başakşehir'e kaybetmesinin ardından Fatih Terim'in keyfi yerine geldi.
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