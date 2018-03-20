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    20 Mart 2018, Salı

    GALATASARAY

    Fatih Terim istedi, Mustafa Cengiz söz verdi!

    Fatih Terim istedi, Mustafa Cengiz söz verdi!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 20.03.2018 Giriş Tarihi: 19.03.2018

    F.Bahçe derbisinde alınan beraberlik ve Beşiktaş'ın, Başakşehir'e kaybetmesinin ardından 'in keyfi yerine geldi.

    F.Bahçe derbisinde alınan beraberlik ve Beşiktaş'ın, Başakşehir'e kaybetmesinin ardından 'in keyfi yerine geldi.

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