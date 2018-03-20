Fatih Terim farkı!

“Nerede kalmıştık” diyerek göreve başlayan tecrübeli hoca, 3. sıradan aldığı sarı-kırmızılı takımı zirveye taşıdı. Beşiktaş’a 4, Fenerbahçe’ye 6 puan fark attı

Süper Lig milli araya girerken Galatasaray da Fatih Terim ile 10 haftalık periyodu geride bıraktı. İgor Tudor ile sezona başlayan sarı-kırmızılı ekip derbiler başta alınan yaşanan büyük düşüşün ardından 17. haftada Fatih Terim ile yeni bir sayfa açtı. "Nerede kalmıştık" diyerek yeniden dümene geçen Terim ile Galatasaray 10 haftada 7 galibiyet 1 beraberlik alırken 2 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

Başarılı teknik adam ile 22 puan toplayan Cimbom, liderliğin değişmez ismi oldu. Başakşehir ile arasında 1 puan olan Galatasaray ezeli rakipleri Beşiktaş'a 4, F.Bahçe'ye ise 6 puan fark attı. Son 4 haftadır zirveyi kimseye kaptırmadı. Fatih Terim'in takımın başına geçmesi Galatasaray takımını ve camiasını derinden etkilerken rakipler üzerinde de olumsuz bir hava yarattı. Terim'in gelişinin ardından Süper Lig'de şampiyonluk yarışındaki takımlar arasında en fazla kaybı Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Fenerbahçe yaşadı.