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    20 Mart 2018, Salı

    GALATASARAY

    Geleceğin yıldızı görücüye çıktı

    Geleceğin yıldızı görücüye çıktı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 20.03.2018 Giriş Tarihi: 20.03.2018

    Galatasaray'ın genç yıldız adayı Mustafa Kapı, milli takım forma lansmanında boy gösterdi.

    Galatasaray'ın genç yıldız adayı Mustafa Kapı, Milli Takım forma tanıtımında verdiği pozlarla adeta mankenlere taş çıkarttı. Genç 10 numara saha içindeki performansı ile de herkesi büyülüyor.

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