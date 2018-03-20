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Geleceğin yıldızı görücüye çıktı
Güncelleme Tarihi: 20.03.2018 Giriş Tarihi: 20.03.2018
Galatasaray'ın genç yıldız adayı Mustafa Kapı, milli takım forma lansmanında boy gösterdi.
Galatasaray'ın genç yıldız adayı Mustafa Kapı, Milli Takım forma tanıtımında verdiği pozlarla adeta mankenlere taş çıkarttı. Genç 10 numara saha içindeki performansı ile de herkesi büyülüyor.
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