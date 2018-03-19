Belhanda: Bizim stat, Kadıköyden iyi

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, Fenerbahçe derbisiyle ilgili konuştu. İşte Younes Belhanda'nın o açıklamaları...

Galatasaray'ın 10 numarası Younes Belhanda, 0-0 biten F.Bahçe derbisinin ardından Ülker Stadı'ndan ayrılırken Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'a açıklamalar yaptı.



İlk olarak maçı değerlendiren Younes Belhanda, "Zor bir atmosferin bizi beklediğini biliyorduk. Beraberliğin ve bir puanın bizim için kötü sonuç olduğunu düşünmüyorum. Lider geldik ve lider dönüyoruz. Maçın geneline bakarsak, galibiyete yakın olan taraf bizdik. Rakibimizden daha net pozisyonlara girdik ancak golü atamadık" görüşünü paylaştı.



"Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı bitti mi?" sorusuna Belhanda, "Hayır bitti diyemeyiz, hala yarıştalar. Ama biz aradaki 6 puan farkı koruduk ve onların şansı azaldı" cevabını verdi. Kadıköy'deki atmosferi de sorduğumuz Faslı yıldız, "Kazansaydık fark 9 puana çıkacaktı. Sanırım bu yüzden Fenerbahçe taraftarları tribünde gergindi. Bence bizim stadımızdaki atmosfer daha güzel" ifadesini kullandı.



