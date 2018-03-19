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    19 Mart 2018, Pazartesi

    GALATASARAY

    ''Ayakları değil ama çenesi oldukça güçlü"

    Ayakları değil ama çenesi oldukça güçlü
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 19.03.2018 Giriş Tarihi: 18.03.2018

    Cumartesi günü oynanan derbide kendisinin yaptığı harekete ’nun penaltı demesi üzerine çıldırdı

    Sarı-kırmızılı oyuncu, kendisine dirsek atıldığını söyledi. Pozisyonu anlatan ve meslektaşını hedef alan Serdar, "İlk anda omzundan tuttum. Sonra bıraktım. Baktı pozisyon kaçtı, pozisyonu bitirecek gücü kalmadı, bana sarıldı. Önce sırtımdan, sonra da omzumdan çekti... Yere düşürdü. Bana attığı dirsek hakkında konuştu mu!.. Ayakları güçsüz ama çenesi oldukça güçlü bir arkadaş" diye konuştu.

    NE OLDU?
    Derbinin 56. dakikasında sol kanattan ceza sahasına gelen topta ile arasında yaşanan pozisyonda iki futbolcu da yerde kaldı. Soldado hakeme çekildiği yönünde işarette bulundu. Ceza sahasına gelen topu Nagatomo göğsüyle kornere gönderirken sarı-lacivertliler uzun süre penaltı itirazında bulundu.

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