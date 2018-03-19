''Ayakları değil ama çenesi oldukça güçlü"

Cumartesi günü oynanan derbide kendisinin yaptığı harekete Soldado’nun penaltı demesi üzerine Serdar Aziz çıldırdı

Sarı-kırmızılı oyuncu, kendisine dirsek atıldığını söyledi. Pozisyonu anlatan ve meslektaşını hedef alan Serdar, "İlk anda omzundan tuttum. Sonra bıraktım. Baktı pozisyon kaçtı, pozisyonu bitirecek gücü kalmadı, bana sarıldı. Önce sırtımdan, sonra da omzumdan çekti... Yere düşürdü. Bana attığı dirsek hakkında konuştu mu!.. Ayakları güçsüz ama çenesi oldukça güçlü bir arkadaş" diye konuştu.

NE OLDU?

Derbinin 56. dakikasında sol kanattan ceza sahasına gelen topta Soldado ile Serdar Aziz arasında yaşanan pozisyonda iki futbolcu da yerde kaldı. Soldado hakeme çekildiği yönünde işarette bulundu. Ceza sahasına gelen topu Nagatomo göğsüyle kornere gönderirken sarı-lacivertliler uzun süre penaltı itirazında bulundu.