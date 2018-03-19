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    19 Mart 2018, Pazartesi

    GALATASARAY

    Hasan Şaş: "Mourinho da yere atlıyor"

    Hasan Şaş: Mourinho da yere atlıyor
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 19.03.2018 Giriş Tarihi: 19.03.2018

    Fenerbahçe ile berabere kaldıkları maçın son dakikalarında Tolga Çiğerci'nin kaçırdığı pozisyon sonrası kendini yerlere atan , Fenerbahçe camiasının büyük bir tepkisini çekti ve kamuoyunun gündemine oturdu.

    Fenerbahçe - maçında Galatasaray'ın son dakikalarda kaçırdığı golün ardından yere atlayan , Fenerbahçe camiasının büyük bir tepkisini çekti ve kamuoyunun gündemine oturdu.

    Yaşananların ardından Beyaz TV muhabiri Sezgin Gelmez'e konuşan Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, "Gol kaçırdık tepkimizi verdik, dünyada bunun örnekleri var. Mourinho da yapmıştı. Maçı farklı duygularla yaşıyoruz, bunları maçı hissederek yaşayan biri yapabilir. Bir gol kaçtı, sonucunda gelen bu hareketi büyütmenin ne anlamı var. Biz Galatasaray için her şeyi yaşadık" dedi.

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