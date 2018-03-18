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    18 Mart 2018, Pazar

    GALATASARAY

    G.Saray, F.Bahçe'ye gol atamıyor

    G.Saray, F.Bahçeye gol atamıyor
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 18.03.2018 Giriş Tarihi: 18.03.2018

    Galatasaray ligde Fenerbahçe'yle oynadığı son 5 maçta gol atamadı.

    Dün akşam oynanan ve golsüz eşitlikle biten derbi sonrasında, Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısındaki olumsuz bir istatistiği daha devam etti.

    Sarı kırmızılı ekip ligde karşı karşıya geldikleri son 5 maçta, Fenerbahçe fileleri havalandırmayı başaramadı.

    Bu sezon oynanan iki maç 0-0 eşitlikle sona ererken, geçen sezon iki maçı Fenerbahçe 1-0 ve 2-0'lık skorlarla kazanmıştı.

    Son gol Olcan Adın'dan
    2015-16 sezonunun ikinci yarısındaki maç da golsüz eşitlikle sona ermişti.

    Galatasaray'ın ligde Fenerbahçe'ye karşı attığı son gol 25 Ekim 2015'te Kadıköy'de 1-1 biten maçta 84.dakikada Olcan Adın'dan gelmişti.

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