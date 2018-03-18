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    18 Mart 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Mariano'dan kızdıran paylaşım!

    Marianodan kızdıran paylaşım!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 18.03.2018 Giriş Tarihi: 18.03.2018

    'ın F.Bahçe deplasmanından 1 puanla dönerken 'nun paylaşımı sarı kırmızılı taraftarı kızdırdı.

    'ın Kadıköy'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından cezalı olan ve maç kadrosunda yer almayan Filho'nun paylaşımı tepki çekti.

    Derbi zamanı takımının yanında olması beklenen Brezilyalı sağ bekin İtalya'ya gitmesi tepki aldı.

    Mariano maç sonrası Instagram hesabından İtalya'nın Roma kentinden bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım sonrası bazı sarı kırmızılı taraftar sosyal medyadan Brezilyalı futbolcuya tepki gösterdi.

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