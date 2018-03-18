Marianodan kızdıran paylaşım!

18 Mart 2018, Pazar
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Galatasaray'ın Kadıköy'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından cezalı olan ve maç kadrosunda yer almayan Mariano Filho'nun paylaşımı tepki çekti..
Mariano'dan kızdıran paylaşım!
Güncelleme Tarihi: 18.03.2018 Giriş Tarihi: 18.03.2018
Galatasaray'ın F.Bahçe deplasmanından 1 puanla dönerken Mariano'nun paylaşımı sarı kırmızılı taraftarı kızdırdı.
Galatasaray'ın Kadıköy'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından cezalı olan ve maç kadrosunda yer almayan Mariano Filho'nun paylaşımı tepki çekti.
Derbi zamanı takımının yanında olması beklenen Brezilyalı sağ bekin İtalya'ya gitmesi tepki aldı.
Mariano maç sonrası Instagram hesabından İtalya'nın Roma kentinden bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım sonrası bazı sarı kırmızılı taraftar sosyal medyadan Brezilyalı futbolcuya tepki gösterdi.
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