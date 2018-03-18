18 Mart 2018, Pazar
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Aslan’a 2. Japon: Shoya Nakajima
Güncelleme Tarihi: 18.03.2018 Giriş Tarihi: 18.03.2018
Galatasaray, Yuto Nagatomo transferinden çok memnun kaldı, gözünü bir kez daha Uzakdoğu piyasasına çevirdi.
Sarı-kırmızılıların kadrosunda görmek istediği ikinci Japon Shoya Nakajima. Cimbom, Portekiz'in Portimonense ekibinde forma giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusuyla bir süredir yakından ilgileniyor.
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