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    18 Mart 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Aslan’a 2. Japon: Shoya Nakajima

    Aslan’a 2. Japon: Shoya Nakajima
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 18.03.2018 Giriş Tarihi: 18.03.2018

    ,​ Yuto Nagatomo transferinden çok memnun kaldı, gözünü bir kez daha Uzakdoğu piyasasına çevirdi.

    Sarı-kırmızılıların kadrosunda görmek istediği ikinci Japon . Cimbom, Portekiz'in Portimonense ekibinde forma giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusuyla bir süredir yakından ilgileniyor.

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