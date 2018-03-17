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    18 Mart 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Altın eldivenler

    Altın eldivenler
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 18.03.2018 Giriş Tarihi: 18.03.2018

    ve ’ın iki tecrübeli ismi, kritik dakikalarda arka arkaya yaptıkları kurtarışlarla zorlu maçın golsüz tamamlanmasında baş rolü oynadı

    Günlerdir merakla beklenen bir dünya si daha sona erdi. İki ezeli rakip ve 'ı karşı karşıya getiren karşılaşma golsüz başladığı gibi sona ererken dünkü zorlu 90 dakika kalecilerin devleştiği mücadele olarak kayıtlara geçti. Volkan Demirel ile Fernando Muslera kritik dakikalarda yaptıkları kurtarışlarla adeta birbirlerine nazire yaptı, 'büyük kaleci nasıl olunur'un örneğini verdi.

    Volkan ve Musleradan örnek hareket VOLKAN VE MUSLERA'DAN ÖRNEK HAREKET

    İki takımın da açık futbolu tercih ettiği karşılaşmada iki tecrübeli file bekçisinin taraftarlarını rahatlatan birçok kurtarışı var ama öyle anlar var ki şapka çıkarılacak cinsten... 48'de Rodrigues, 60'da Nagatomo bu vuruşlardan... Ayrıca 90+4'te Tolga'nın Volkan'a takılan vuruşu var ki kalplerin durduğu an... Muslera da farklı değil tabii... 65'te Alper, 78'de Valbuena'yı sevindirmedi. 86'da ise Fernandao'nun ayağından söktü aldı topu... Ve derbiye damga vuran isimler oldular.

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