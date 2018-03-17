Hafta içinde yabancı oyuncularla yemek yiyip F.Bahçe maçını analiz eden Fransız santrfor, önceki idman sonrası yaptığı konuşmada da “Taraftarımız kazanmamızı çok istiyor. 19 yıllık bu istatistiği bozup tarihe geçelim” dedi

Türkiye'nin merakla beklediği bugünkü derbi için G.Saray'ın Fransız yıldızı, Bafetimbi Gomis lider ruhunu ortaya koydu. Attığı goller ve mücadelesiyle sarı-kırmızılıların saygısını kazanan Fransız forvet, takım arkadaşlarını zorlu maça motive etmek adına konuşmalar yaptı. Hafta içinde takımın diğer yabancıları Belhanda, Feghouli, Rodrigues gibi isimlerle yemek yiyip Fenerbahçe maçını konuşan tecrübeli golcü, önceki gün gerçekleştirilen antrenman sonrası da tüm takıma motivasyon aşıladı. 32 yaşındaki Aslan'ın arkadaşlarından toplanmalarını isteyerek "Sürekli konuşulan bir istatistik var. Şimdi bunu değiştirme vakti. Daha iyi bir takımız. Daha iyi bir futbol oynuyoruz. Ligin ilk yarısında hak ettiğimiz galibiyeti alamadık. Taraftarlarımızı bu maçı kazanmamızı çok istiyor. Fenerbahçe'yi sahasında yenip yolumuza devam etmeliyiz. 19 yıllık bu istatistiği bozup tarihe geçelim" diyerek zafer konuşması yaptığı bildirildi. Diğer oyuncuların da bu sözlere alkışlarla karşılık verip galibiyet yemini ettikleri kaydedildi.