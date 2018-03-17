İşte Kadıköy sırrı

Sahasında ezeli rakibine 18 maçtır kaybetmeyen F.Bahçe, ilk 30 dakikada işi bitiriyor. Bu süreçte 16 kez G.Saray ağlarını havalandıran sarı-lacivertliler, derbilere hızla başlayıp, sonuca gidiyor

Taraftarı önünde Galatasaray'a en son 22 Aralık 1999'da mağlup olan Fenerbahçe, ezeli rakibine karşı daha sonra 18 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Bu karşılaşmaların 14'ünü kazanan, 4'ünden ise beraberlikle ayrılan sarı-lacivertlilerin bu başarısı, sayılarla ortaya çıktı. Kadıköy'deki dev maçlarda soyunma odasına yüzde 78 oranında önde giren Kanarya, ilk yarım saatte işi bitiriyor.

13 DAKİKALIK ÜSTÜNLÜK

Ezeli rakibine karşı sahasında oynadığı maçlara hızlı başlayan Fenerbahçe, ilk 30 dakikada sarı- kırmızılı ağları 16 kez havalandırdı. Galatasaray ise bu süreçte yalnızca 3 gol buldu. Son 18 maçta rakibinin öne geçmesine izin vermeyen sarı-lacivertliler, bin 620 dakikanın 927'sinde önde olan taraftı. Aslan ise bu 18 karşılaşmada sadece 13 dakika skor avantajı elde etti.

GİULİANO KOCAMAN'IN EN BÜYÜK KOZU

Süper Lig'de oynadığı 22 maçta 12 golle Fenerbahçe'nin en skorer ismi olan Giuliano, derbide de teknik direktör Aykut Kocaman'ın en önemli silahı olacak. Sarı-lacivertlilerin 10 numarasının 1 asisti bulunurken, oynadığı son 4 karşılaşmada da gol sevinci yaşadı. Ligde toplan 20 şut çeken Brezilyalı futbolcunun bu alandaki ortalaması ise 1.

BELHANDA TERİM'İN SAHADAKİ YARDIMCISI

Aslan'ın asist kralı, bugün de teknik direktör Fatih Terim'in sahadaki yardımcısı olacak. Bu sezon Galatasaray formasıyla oynadığı 22 Süper Lig maçında 8 asist yapan Faslı futbolcu, 2 kez de rakip fileleri havalandırdı. Karşılaşma başına 0.4 kilit pas yüzdesi bulunan yıldız futbolcu, ceza sahasına gönderdiği topların ortalaması da 11.7.

ASLAN'IN YILDIZLARI KADIKÖY'DE DURUYOR



Kadıköy'deki derbilerde atmosferden en çok etkilenen Galatasaray'ın yabancıları oldu. Sarı-kırmızılılarda son 18 Fenerbahçe derbisinde oynayan 52 yabancıdan yalnızca Lincoln ve Elmander gol attı. Aslan'ın Drogba, Podolski, Sneijder, Baros ve Kewell gibi yıldızları, Kadıköy'de gol sevinci yaşayamadı.

EN SKORER İSİM HAKAN BALTA

Sarı-lacivertlilerin Kadıköy'deki son 18 derbide attığı 37 golün 24'ü yabancılardan geldi. Fenerbahçe'de bu maçlardaki en skorer isim ise 5 golle Alex oldu. Galatasaray'ın 18 maçta yaşadığı 9 gol sevincinin 2'sini yaşayan Hakan Balta, bu sürecin en skorer ismi olmayı başardı.

387. RANDEVU

Türk sporunun iki büyüğü, bugün 387. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 386 maçın 144'ünü F.Bahçe kazanırken, G.Saray 123 kez zafere ulaştı. Ezeli rakiplerin 117 maçı da eşitlikle tamamladı. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 532; sarıkırmızılılar ise 482 gol attı.

EN ÇOK GÖRÜLEN SKOR: 1-0

İki takımın 109 yıllık geçmişinde oynanan 386 maçta en çok görülen sonuç 1-0 oldu. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maçlarda tam 73 kez 1-0'lık sonuç ortaya çıktı.

BİRİ EVİNDE KAYIP DİĞERİ DEPLASMANDA

İki ezeli rakibin zorlu randevusu öncesi bu sezonki istatistikleri dikkat çekiyor. Fenerbahçe sahasında oynadığı 12 maçın 7'sinde 3 puana uzandı, 3 beraberlik, 2 de yenilgi aldı. Sarı-lacivertliler 12 puan kaybederken, Galatasaray ise deplasmanda 20 puan kaptırdı. Aslan, dış sahada oynadığı 12 karşılaşmanın 5'ini kazandı, 1 beraberlikle elde edip, 6 kez sahadan hüsranla ayrıldı. Sarıkırmızılılar bu performansıyla deplasmanda lig 7.'si durumunda.

ÜLKER STADI'NDA GOLSÜZ MAÇ YOK

F.bahçe'nin bu sezon sahasındaki maçlarda en az 2 gol oldu. Sarı-lacivertliler, taraftarı önündeki 12 karşılaşmada yalnızca 2 maçta rakibe kalesini kapatırken, diğer 90 dakikalarda gol yedi. Galatasaray da Beşiktaş maçı dışındaki 11 deplasmanda gol sevinci yaşadı.