;
    18 Mart 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Konsantrasyon!

    Konsantrasyon!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 17.03.2018 Giriş Tarihi: 16.03.2018

    Takımın bugünkü programı belli oldu. Oyuncular 07.30’da kalkacak Kahvaltı sonrası Terim, Kadıköy’e hareket öncesi konuşma yapacak

    Derbi için kampa giren 'ın bugünkü programı da belli oldu. Sabah 07.30'da uyanacak takım 08.00'de kahvaltıya oturacak. Protein ağırlıklı beslenmeden sonra bir toplantı yapacak; ardından futbolculara serbest zaman verecek. Fakat oyuncular bu sürede mümkün olduğunca telefon, laptop veya tabletlerden uzak duracak ve dışarıyla bağlantı kesilecek. 12:30'da 13:00 arası öğle yemeği yenecek. Bu menüde beyaz et tercih edilecek. Yemek sonrası futbolculara kısa bir öğle uykusu süresi tanınacak ardından 'kahvaltı molası' olarak da adlandırılan bisküvi ya da kek şeklinde maç öncesi yemek yenecek. Ve ardından takım yola çıkacak.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçı capsleri! İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçı capsleri!
    Derbi sonrası Galatasaraya coşkulu karşılama Derbi sonrası Galatasaray'a coşkulu karşılama
    Erman Toroğlu: Çok net penaltı Erman Toroğlu: Çok net penaltı
    BİZE ULAŞIN