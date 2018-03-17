Konsantrasyon!

Takımın bugünkü programı belli oldu. Oyuncular 07.30’da kalkacak Kahvaltı sonrası Terim, Kadıköy’e hareket öncesi konuşma yapacak

Derbi için kampa giren Galatasaray'ın bugünkü programı da belli oldu. Sabah 07.30'da uyanacak takım 08.00'de kahvaltıya oturacak. Protein ağırlıklı beslenmeden sonra Fatih Terim bir toplantı yapacak; ardından futbolculara serbest zaman verecek. Fakat oyuncular bu sürede mümkün olduğunca telefon, laptop veya tabletlerden uzak duracak ve dışarıyla bağlantı kesilecek. 12:30'da 13:00 arası öğle yemeği yenecek. Bu menüde beyaz et tercih edilecek. Yemek sonrası futbolculara kısa bir öğle uykusu süresi tanınacak ardından 'kahvaltı molası' olarak da adlandırılan bisküvi ya da kek şeklinde maç öncesi yemek yenecek. Ve ardından takım yola çıkacak.