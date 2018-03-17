''Tanrı bugün gol atmamızı istemedi''

Galatasaray'ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis, dev derbi sonrası açıklamalarda bulundu

Gomis: "Ne yazık ki bu maçta da evimizde oynadığımız derbide de gol atamadık. Dolayısıyla bu tür maçlarda gol atmayı tercih ederdik, taraftarımıza da gol izletmek isterdik. Ancak olmadı. Kendi adımıza baktığımızda ilerleme kaydettiğimizi görüyoruz. Büyük takımların evlerine gittiğinde artık daha iyi sonuçlar alan Galatasaray var" şeklinde konuştu.

Maç içinde birçok fırsat yakaladıklarını ancak bunları değerlendirmekte zorluk çektiklerini belirten başarılı oyuncu, "Bu akşam bazı fırsatları değerlendiremedik. Özellikle Maicon ve Tolga ile önemli pozisyonlarımız vardı ama Tanrı, bugün bizim gol atmamızı istemedi. Dolayısıyla iyi bir maç oldu ama keşke golleri de atsaydık. Çok iyi fırsatlar yakaladık ancak olmuyor. Bundan sonra 8 final maçımız var. Bunlardan en iyi sonuçları alıp şampiyonluğa gitmemiz gerekiyor" diye konuştu.





"GOL ATMAK YERİNE ŞAMPİYON OLMAYI TERCİH EDERİM"



Gol atmaktan çok takım oyunuyla şampiyonluğa ulaşmayı tercih ettiğini belirten Gomis, "Türkiye'ye ilk imza attığım zaman buraya gol atmaya değil, şampiyon olamaya gelmiştim. Bu akşam gol atıp taraftarların en çok sevdiği oyuncu olmak isterdim. Ancak olmadı. Tabii benim yerime Tolga ve Maicon da olabilirdi. Galatasaray'ın eğer 4 yıldızı varsa bu oyuncuların bireysel oyunundan değil, takım oyunu olduğu içindir. Galatasaray Müzesi'ne gittiğimde orada en çok gol atan oyuncu olmak yerine orada şampiyon olan takım tablosunda olmak isterim" açıklamasında bulundu.