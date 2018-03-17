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    18 Mart 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Mustafa Cengiz Kadıköy'de

    Mustafa Cengiz Kadıköyde
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 17.03.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında ile , Ülker Stadı’nda karşılaştı. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı ve Galatasaray Kulubü Başkanı maçı izledi.

    Başkanı ile Yönetim Kurulu Üyeleri, maçı için stada geldi. Sarı-kırmızılı yöneticiler Ülker Stadyumu'nda kendilerine ayrılan yerde karşılaşmayı takip ettiler.

    Ülker Stadyumu'nda oynanan maç için iki takım taraftarları da stattaki yerlerini aldı. Fenerbahçeli taraftarların yanı sıra Galatasaraylı taraftarlar da kendileri için ayrılan tribünü doldurdu.

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