Mustafa Cengiz Kadıköyde

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadı’nda karşılaştı. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Galatasaray Kulubü Başkanı Mustafa Cengiz maçı izledi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Fenerbahçe maçı için stada geldi. Sarı-kırmızılı yöneticiler Ülker Stadyumu'nda kendilerine ayrılan yerde karşılaşmayı takip ettiler.

Ülker Stadyumu'nda oynanan maç için iki takım taraftarları da stattaki yerlerini aldı. Fenerbahçeli taraftarların yanı sıra Galatasaraylı taraftarlar da kendileri için ayrılan tribünü doldurdu.