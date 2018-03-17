;
    18 Mart 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Ahmet Çakar: Fenerbahçe'nin 2 penaltısı verilmedi

    Ahmet Çakar: Fenerbahçenin 2 penaltısı verilmedi
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 17.03.2018 Giriş Tarihi: 17.03.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

    Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Galatasaray derbisindeki pozisyonları yorumladı.

    Ahmet Çakar'ın ifadeleri:

    "Dakika 57. Şu ana dek Fenerbahçe'nin en az 2 penaltısı verilmedi bir çok kart gösterilmedi"

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FENERBAHÇE HABERLERİ
    İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçı capsleri! İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçı capsleri!
    Erman Toroğlu: Çok net penaltı Erman Toroğlu: Çok net penaltı
    Kadıköyde istifa sesleri! Kadıköy'de istifa sesleri!
    BİZE ULAŞIN