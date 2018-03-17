Ahmet Çakar: Fenerbahçenin 2 penaltısı verilmedi

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Ahmet Çakar: Fenerbahçe'nin 2 penaltısı verilmedi
Güncelleme Tarihi: 17.03.2018 Giriş Tarihi: 17.03.2018
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.
Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Galatasaray derbisindeki pozisyonları yorumladı.
Ahmet Çakar'ın ifadeleri:
"Dakika 57. Şu ana dek Fenerbahçe'nin en az 2 penaltısı verilmedi bir çok kart gösterilmedi"
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