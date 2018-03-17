Fatih Terim: Lider geldik, lider döneceğiz

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yayıncı kuruluşun sorularını cevapladı.

Fernando'yu uzun zamandır hazırladıklarını söyleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Fernando, bugün iyi olduğunu söyleyince kendisine şans verdik. Lider geldik, nasip olursa lider döneceğiz" dedi.

Kazanmaya uygun bir 11 çıkarttıklarını ifade eden Fatih Terim, "Takımıma güveniyorum, 6 puan öndeyiz ve umarım bugün de buradan kayıpsız döneriz. Sahaya çıkarttığımız 11, kazanmak isteyen bir 11 ve bu bir deplasman 11'i değil. Oynayarak kazanmak istiyoruz" dedi.