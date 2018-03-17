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    18 Mart 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Fatih Terim: Lider geldik, lider döneceğiz

    Fatih Terim: Lider geldik, lider döneceğiz
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 17.03.2018 Giriş Tarihi: 17.03.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak - derbisi öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü , yayıncı kuruluşun sorularını cevapladı.

    Fernando'yu uzun zamandır hazırladıklarını söyleyen Teknik Direktörü , "Fernando, bugün iyi olduğunu söyleyince kendisine şans verdik. Lider geldik, nasip olursa lider döneceğiz" dedi.

    Kazanmaya uygun bir 11 çıkarttıklarını ifade eden Fatih Terim, "Takımıma güveniyorum, 6 puan öndeyiz ve umarım bugün de buradan kayıpsız döneriz. Sahaya çıkarttığımız 11, kazanmak isteyen bir 11 ve bu bir deplasman 11'i değil. Oynayarak kazanmak istiyoruz" dedi.

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