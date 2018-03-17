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    18 Mart 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Muslera: "Bir puan kötü değil''

    Muslera: Bir puan kötü değil
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 17.03.2018 Giriş Tarihi: 17.03.2018

    'ın Uruguaylı kalecisi , deplasmanda golsüz berabere kaldıkları derbisiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Kazanmak isterdik ama bir puanın bizim için kötü olduğunu söyleyemeyiz" dedi.

    Karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Muslera şunları söyledi;

    "Tabii ki büyük bir derbi, bunun bilincindeydik. Uzun süredir kazanamıyoruz, inanarak geldik. Son dakikalarda bu şansı da bulduk, değerlendiremedik. Akan bir maç oldu, oyun durmadı. Hem bizim hem onların taraftarı çok keyif almıştır. Güzel bir oyun oldu. İki tarafın da pozisyonları vardı. Buraya lider gelmiştik, kazanmak isterdik ama bir puanın bizim için kötü olduğunu söyleyemeyiz."

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