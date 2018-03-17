;
    18 Mart 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Galatasaray, Kadıköy'de yine kazanamadı

    Galatasaray, Kadıköyde yine kazanamadı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 17.03.2018 Giriş Tarihi: 17.03.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 'ye konuk olan , rakibine karşı deplasmanda galibiyet hasretini sürdürdü.

    deplasmanında son galibiyetini 22 Aralık 1999'da 2-1'lik sonuçla alan sarı-kırmızılı takım, aradan geçen 18 yılı aşkın sürede rakibini deplasmanda yenmeyi yine başaramadı.

    , 1999'daki galibiyetten sonra sarı-lacivertli ekiple Kadıköy'de 22. kez karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım, 3'ü Türkiye Kupası, 19'u lig olmak üzere Kadıköy'de çıktığı 22 resmi müsabakada 15 kez yenildi, 7 defa da berabere kaldı.

    KADIKÖY'DE 14 GOL ATTI, 43 GOL YEDİ

    Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında çıktığı son 22 müsabakada gol yollarında da büyük sıkıntı yaşadı.

    Sarı-lacivertli ekip karşısında bu müsabakalarda 14 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 43 gole engel olamadı.

    Galatasaray, Kadıköy'de çıktığı 22 maçın 12'sinde skor üretemezken, 3 müsabakada ise 2 takım da gol atamadı.

    GALATASARAY'IN KADIKÖY KARNESİ

    Galatasaray'ın Kadıköy'de galip gelemediği son 22 resmi maç ve sonuçlar şöyle:

    Tarih

    Organizasyon

    Sonuç (FB-GS)

    07.02.2001

    Türkiye Kupası

    4 - 4

    06.05.2001

    Süper Lig

    2 - 1

    16.02.2002

    Süper Lig

    1 - 0

    06.11.2002

    Süper Lig

    6 - 0

    29.02.2004

    Süper Lig

    2 - 1

    22.05.2005

    Süper Lig

    1 - 0

    08.03.2006

    Türkiye Kupası

    2 - 1

    22.04.2006

    Süper Lig

    4 - 0

    03.12.2006

    Süper Lig

    2 - 1

    08.12.2007

    Süper Lig

    2 - 0

    03.02.2008

    Türkiye Kupası

    0 - 0

    09.11.2008

    Süper Lig

    4 - 1

    25.10.2009

    Süper Lig

    3 - 1

    24.10.2010

    Süper Lig

    0 - 0

    17.03.2012

    Süper Lig

    2 - 2

    12.05.2012

    Süper Lig

    0 - 0

    12.05.2013

    Süper Lig

    2 - 1

    10.11.2013

    Süper Lig

    2 - 0

    08.03.2015

    Süper Lig

    1 - 0

    25.10.2015

    Süper Lig

    1 - 1

    20.11.2016

    Süper Lig

    2 - 0

    17.03.2018Süper Lig0 - 0

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FENERBAHÇE HABERLERİ
    İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçı capsleri! İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçı capsleri!
    Erman Toroğlu: Çok net penaltı Erman Toroğlu: Çok net penaltı
    Kadıköyde istifa sesleri! Kadıköy'de istifa sesleri!
    BİZE ULAŞIN