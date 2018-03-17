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    18 Mart 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'de Gomis alarmı!

    Fenerbahçede Gomis alarmı!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 17.03.2018 Giriş Tarihi: 17.03.2018

    ’de ligin en kritik maçı olarak görülen derbisi öncesi Bafetimbi alarmı çalıyor.

    Spor Toto Süper Lig'de 24 maçta 25 gol atan Bafetimbi 'i rakibinin en önemli kozu olarak gören 'de, savunmanın bel kemiği olan Martin Skrtel'e çok iş düşüyor. Slovak yıldızın hem tecrübesi hem de kalitesi Aykut Kocaman'ın en rahat ettiği konular olarak göze çarpıyor.

    Tarihe geçelim

    Skorer'in haberine göre; Tecrübeli futbolcunun 8 yıllık Premier Lig tecrübesi de en büyük artısı olarak öne çıkıyor. Fenerbahçe'nin yıldızı, takımının şampiyonluk yarışında kalabilmesi adına Gomis başta olmak üzere hücumcularına kâbus olacak. Öte yandan, Skrtel'le ilgili ilginç bir

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    Premier Lig'de bu zamana kadar çok önemli golcülere karşı oynayan Skrtel, takımının da güvencesi olacak. 2008-16 yılları arası Ada'da Drogba, Anelka, Thierry Henry, Fernando Torres, Diego Costa, Giroud, Alexis Sanchez, Rooney, Agüero, Edin Dzeko, Falcao, Van Persie, Demba Ba ve Harry Kane gibi yıldızlara karşı başarılı maçlar çıkarmıştı. Bu nedenle iki eski Premier Lig yıldızı; Skrtel-Gomis arasında maçta ilginç bir eşleşme olacak.

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