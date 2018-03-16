Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde iddaa oranları değişti

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde bahis oranları güncellendi.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde bahis oranları güncellendi.

Derbide iddaa oranları değişti. Fenerbahçe'nin oranı 2.00'dan 1.90'a düştü. Galatasaray'ın 2.65 ile açılan oranı 2.80'e yükseldi. Beraberlik ise 3.10 olarak kaldı