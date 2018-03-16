16 Mart 2018, Cuma
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde iddaa oranları değişti
Güncelleme Tarihi: 16.03.2018 Giriş Tarihi: 16.03.2018
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde bahis oranları güncellendi.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde bahis oranları güncellendi.
Derbide iddaa oranları değişti. Fenerbahçe'nin oranı 2.00'dan 1.90'a düştü. Galatasaray'ın 2.65 ile açılan oranı 2.80'e yükseldi. Beraberlik ise 3.10 olarak kaldı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ