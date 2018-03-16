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    16 Mart 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde iddaa oranları değişti

    Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde iddaa oranları değişti
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 16.03.2018 Giriş Tarihi: 16.03.2018

    - derbisinde bahis oranları güncellendi.

    - derbisinde bahis oranları güncellendi.

    Derbide iddaa oranları değişti. Fenerbahçe'nin oranı 2.00'dan 1.90'a düştü. Galatasaray'ın 2.65 ile açılan oranı 2.80'e yükseldi. Beraberlik ise 3.10 olarak kaldı

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