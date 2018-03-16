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    16 Mart 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Japon büyükelçiden Galatasaray'a ziyaret

    Japon büyükelçiden Galatasaraya ziyaret
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 16.03.2018

    Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Galatasaray Kulübünü ziyaret etti.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Akio Miyajima'nın başkan Mustafa Cengiz'e nezaket ziyaretinde bulunduğu belirtildi. Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşen buluşmada yönetim kurulu üyeleri Ahmet Şenkal ile Adil Araboğlu'nun da hazır bulunduğu aktarıldı.

    Başkan Cengiz'in Miyajima'ya, isminin yazılı olduğu bir forma ile sarı-kırmızılı futbol takımının Japon oyuncusu Yuto Nagatomo'nun formasını hediye ettiği belirtildi.

    Miyajima'nın, Ahmet Şenkal ve Adil Araboğlu eşliğinde Galatasaray Stat Müzesi'ni gezdiği, burada bulunan taraftarların fotoğraf çektirme isteğini de kırmadığı kaydedildi.

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