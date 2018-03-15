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    16 Mart 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Mustafa Cengiz derbi sonrası sürpriz yapacak!

    Mustafa Cengiz derbi sonrası sürpriz yapacak!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 16.03.2018 Giriş Tarihi: 15.03.2018

    Yönetimi, tüm olumsuz mali şartlara rağmen kesinin ağzını açtı.

    Başkan , bugüne kadar herhangi bir prim duyurusu yapmazken önemli bir sürpriz hazırlığında... Kadıköy'deki 19 yıllık galibiyet hasretinin son bulması halinde Başkan Cengiz, karşılaşma sonrası soyunma odasında 1.5 milyon dolarlık prim açıklaması bekleniyor.

    BU KEZ G.SARAY KAZANACAK

    Tudor döneminde yardımcı hocalık yapan Ayhan Akman, 'ın derbiyi kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Akman, "G.Saray eğer kendi oyununu kabul ettirebilirse, ben Galatasaray'ın bu sene oradan galibiyetle ayrılacağını tahmin ediyorum Lider olarak gidiyor ve lider olarak dönmek isteyecektir" diye konuştu.

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