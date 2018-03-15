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    16 Mart 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Galatasaray tarihinden bilgiler

    Galatasaray tarihinden bilgiler
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 16.03.2018 Giriş Tarihi: 15.03.2018

    tarihinden bilgiler de bugün...

    15 Mart 1989 günü , AS Monaco ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Kulüpler Kupası'nda yarı finale yükselmişti... O gün Köln'de dönemin Galatasaray Başkanı Ali Tanrıyar'a en güzel doğum günü hediyesi sunuluyordu.

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