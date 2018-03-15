16 Mart 2018, Cuma
BİZE ULAŞIN
Galatasaray tarihinden bilgiler
Güncelleme Tarihi: 16.03.2018 Giriş Tarihi: 15.03.2018
Galatasaray tarihinden bilgiler de bugün...
15 Mart 1989 günü Galatasaray, AS Monaco ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Kulüpler Kupası'nda yarı finale yükselmişti... O gün Köln'de dönemin Galatasaray Başkanı Ali Tanrıyar'a en güzel doğum günü hediyesi sunuluyordu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ