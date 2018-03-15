Galatasaray tarihinden bilgiler de bugün...

15 Mart 1989 günü Galatasaray, AS Monaco ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Kulüpler Kupası'nda yarı finale yükselmişti... O gün Köln'de dönemin Galatasaray Başkanı Ali Tanrıyar'a en güzel doğum günü hediyesi sunuluyordu.