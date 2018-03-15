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    16 Mart 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Kwadwo Asamoah hakkında flaş gelişme!

    Kwadwo Asamoah hakkında flaş gelişme!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 15.03.2018 Giriş Tarihi: 15.03.2018

    'ın uzun bir süredir ilgilendiği 'un sol beki ile ilgili İngiliz basını tarafından flaş bir iddia ortaya atıldı.

    Adı uzun bir süredir 'la anılan 'un sol beki ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

    Son olarak Rai televizyonu, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncunun Inter'le anlaştığını duyurmuştu.

    Ada basınından The Sun ise futbolcuyla ilgili olarak yaptığı özel haberde Asamoah'a talip olan kulüpler arasında eski hocası Antonio Conte'nin çalıştırdığı Chelsea'nin de olduğunu duyurdu.

    2012'de Juventus'a transfer olan Ganalı yıldızı o dönem Torino devine transfer eden isim de şu an Chelsea'nin başında olan Conte'ydi.

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