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    16 Mart 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Galatasaray'a Fernando Reges'ten müjdeli haber

    Galatasaraya Fernando Regesten müjdeli haber
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 15.03.2018 Giriş Tarihi: 15.03.2018

    'a Reges'ten müjdeli haber geldi.

    Galatasaray'da derbi öncesi en çok merak edilen Reges'in durumuydu. Ağır sakatlığı sonrası Karabük maçında 45 dakika forma giyen 'Ahtapot' lakaplı oyuncu Konya karşısında ise şans bulamamıştı. Yüzde 100 hazır olan Fernando forma bekliyor. Jason Denayer de tamamen iyileşti.
    Fernando bu sezon Süper Lig'de 1 gol kaydetti. Akhisar'a kritik bir gol atmıştı.

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