Galatasaraya Fernando Regesten müjdeli haber

16 Mart 2018, Cuma
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'da derbi öncesi en çok merak edilen Fernando Reges'in durumuydu. Ağır sakatlığı sonrası Karabük maçında 45 dakika forma giyen 'Ahtapot' lakaplı oyuncu Konya karşısında ise şans bulamamıştı. Yüzde 100 hazır olan Fernando forma bekliyor. Jason Denayer de tamamen iyileşti.
Galatasaray'a Fernando Reges'ten müjdeli haber
Güncelleme Tarihi: 15.03.2018 Giriş Tarihi: 15.03.2018
Galatasaray'a Fernando Reges'ten müjdeli haber geldi.
Galatasaray'da derbi öncesi en çok merak edilen Fernando Reges'in durumuydu. Ağır sakatlığı sonrası Karabük maçında 45 dakika forma giyen 'Ahtapot' lakaplı oyuncu Konya karşısında ise şans bulamamıştı. Yüzde 100 hazır olan Fernando forma bekliyor. Jason Denayer de tamamen iyileşti.
Fernando bu sezon Süper Lig'de 1 gol kaydetti. Akhisar'a kritik bir gol atmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ