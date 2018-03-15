Galatasaraya Fernando Regesten müjdeli haber

Galatasaray'a Fernando Reges'ten müjdeli haber geldi.

Galatasaray'da derbi öncesi en çok merak edilen Fernando Reges'in durumuydu. Ağır sakatlığı sonrası Karabük maçında 45 dakika forma giyen 'Ahtapot' lakaplı oyuncu Konya karşısında ise şans bulamamıştı. Yüzde 100 hazır olan Fernando forma bekliyor. Jason Denayer de tamamen iyileşti.

Fernando bu sezon Süper Lig'de 1 gol kaydetti. Akhisar'a kritik bir gol atmıştı.