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Galatasaray tarihinden bilgiler
Güncelleme Tarihi: 15.03.2018 Giriş Tarihi: 15.03.2018
Galatasaray tarihinden bilgiler de bugün...
12 Şubat 1911'de Union Club Stadı'nda oynanan İstanbul Ligi maçında Galatasaraylı futbolcular olumsuz hava şartları nedeniyle karşı yakaya 7 kişi ile geçebildiler. Cimbom bu maçı 7-0 kazandı.
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