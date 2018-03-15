Galatasaray tarihinden bilgiler de bugün...

12 Şubat 1911'de Union Club Stadı'nda oynanan İstanbul Ligi maçında Galatasaraylı futbolcular olumsuz hava şartları nedeniyle karşı yakaya 7 kişi ile geçebildiler. Cimbom bu maçı 7-0 kazandı.