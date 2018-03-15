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    17 Mart 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Galatasaray tarihinden bilgiler

    Galatasaray tarihinden bilgiler
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 15.03.2018 Giriş Tarihi: 15.03.2018

    tarihinden bilgiler de bugün...

    12 Şubat 1911'de Union Club Stadı'nda oynanan İstanbul Ligi maçında Galatasaraylı futbolcular olumsuz hava şartları nedeniyle karşı yakaya 7 kişi ile geçebildiler. Cimbom bu maçı 7-0 kazandı.

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