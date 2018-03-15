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    16 Mart 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Gomis'in gölgesi yeter

    Gomisin gölgesi yeter
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 15.03.2018 Giriş Tarihi: 15.03.2018

    Aslan'ın forveti Bafetimbi bu sezon ligde 25 kez ağları sarstı

    Fenerbahçe'de ise Fernandao'nun 5, Soldado'nun 3 golü bulunuyor. Fransız golcü, iki takımın hücumcuları kıyaslandığında Fernandao- Soldado ikilisini yanına yaklaştırmıyor. Derbi öncesi G.Saray'da Eren Derdiyok, F.Bahçe'de ise Janssen sakat.

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