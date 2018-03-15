Gomisin gölgesi yeter

Aslan'ın forveti Bafetimbi Gomis bu sezon ligde 25 kez ağları sarstı

Fenerbahçe'de ise Fernandao'nun 5, Soldado'nun 3 golü bulunuyor. Fransız golcü, iki takımın hücumcuları kıyaslandığında Fernandao- Soldado ikilisini yanına yaklaştırmıyor. Derbi öncesi G.Saray'da Eren Derdiyok, F.Bahçe'de ise Janssen sakat.