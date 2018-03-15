Fenerbahçeyi bize bırakın

Daha önce Kadıköy’de maça çıkmayan Rodrigues, Belhanda, Feghouli, Gomis iddialı: “Bizim üzerimizde baskı yok. İlk defa o deplasmana gidiyoruz. Kazanıp döneceğiz”

Galatasaray 19 yıldır kazanamadığı Kadıköy deplasmanına bir kez daha "O sene bu sene" sloganıyla gidiyor. Özellikle Ülker Stadı'nda ilk maçlarına çıkacak Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Garry Rodrigues, Maicon Roque ve Fernando Reges gibi isimler hem heyecanlı hem hırslı. Hepsi Fenerbahçe'yi dış sahada yeneceklerinden emin.

FARK 9 PUANA ÇIKACAK

Aslan'ın Kadıköy'e daha önce çıkmamış yıldızları şöyle konuştu: Bizler dünyanın dört bir yanında, çok zor atmosferlerde, kritik derbilerde forma giydik. Kadıköy veya başka bir yer fark etmez. Biz her maça 3 puan almak için çıkıyoruz, Fenerbahçe deplasmanına da aynı hedefle gidiyoruz. 6 puanlık avantajımızı, 9'a çıkarmak istiyoruz. Odaklandığımız tek şey şampiyonluk.