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    17 Mart 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    1 Tek Muslera

    1 Tek Muslera
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 15.03.2018 Giriş Tarihi: 15.03.2018

    Galatasaray'ın yabancı futbolcuları arasında Kadıköy'de maça çıkan tek isim Muslera

    Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesinde Fernando Muslera dışında Ülker Stadyumu'nda oynanan, Fenerbahçe derbilerinde forma giyen yabancı futbolcu bulunmuyor.

    Denayer süre alamadı
    Galatasaray'da Kadıköy atmosferi gören bir diğer yabancı futbolcu da Denayer. 2015-16 yılında 1-1 sona eren maçta yedekler arasında yer alan Belçikalı futbolcu, maçta süre alamamıştı.

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