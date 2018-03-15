17 Mart 2018, Cumartesi
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Denayer süre alamadı
1 Tek Muslera
Güncelleme Tarihi: 15.03.2018 Giriş Tarihi: 15.03.2018
Galatasaray'ın yabancı futbolcuları arasında Kadıköy'de maça çıkan tek isim Muslera
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesinde Fernando Muslera dışında Ülker Stadyumu'nda oynanan, Fenerbahçe derbilerinde forma giyen yabancı futbolcu bulunmuyor.
Denayer süre alamadı
Galatasaray'da Kadıköy atmosferi gören bir diğer yabancı futbolcu da Denayer. 2015-16 yılında 1-1 sona eren maçta yedekler arasında yer alan Belçikalı futbolcu, maçta süre alamamıştı.
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