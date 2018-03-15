1 Tek Muslera

Galatasaray'ın yabancı futbolcuları arasında Kadıköy'de maça çıkan tek isim Muslera

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesinde Fernando Muslera dışında Ülker Stadyumu'nda oynanan, Fenerbahçe derbilerinde forma giyen yabancı futbolcu bulunmuyor.

Denayer süre alamadı

Galatasaray'da Kadıköy atmosferi gören bir diğer yabancı futbolcu da Denayer. 2015-16 yılında 1-1 sona eren maçta yedekler arasında yer alan Belçikalı futbolcu, maçta süre alamamıştı.