Feghouliye milli şok

17 Mart 2018, Cumartesi
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Cezayir Futbol Milli Takımı'nın 22 Mart'ta Tanzanya ve 27 Mart'ta İran ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadroları açıklandı. Teknik Direktör Rabah Madjer, 24 kişilik kadroda Galatasaray'da forma giyen Sofiane Feghouli'ye yer vermedi. Türkiye'de Sivasspor'da forma giyen Cezayirli futbolcu Carl Medjani ise aday kadroya çağrıldı.
Feghouli'ye milli şok
Güncelleme Tarihi: 15.03.2018 Giriş Tarihi: 15.03.2018
Feghouli, Cezayir Milli Takımı’na çağrılmadı
Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Sofiane Feghouli, Cezayir Futbol Milli Takımı'nın Tanzanya ve İran ile oynayacağı hazırlık maçlarının 24 kişilik aday kadrosuna alınmadı.
Cezayir Futbol Milli Takımı'nın 22 Mart'ta Tanzanya ve 27 Mart'ta İran ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadroları açıklandı. Teknik Direktör Rabah Madjer, 24 kişilik kadroda Galatasaray'da forma giyen Sofiane Feghouli'ye yer vermedi. Türkiye'de Sivasspor'da forma giyen Cezayirli futbolcu Carl Medjani ise aday kadroya çağrıldı.
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