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    17 Mart 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Feghouli'ye milli şok

    Feghouliye milli şok
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 15.03.2018 Giriş Tarihi: 15.03.2018

    Feghouli, Cezayir Milli Takımı’na çağrılmadı

    Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Sofiane Feghouli, Cezayir Futbol Milli Takımı'nın Tanzanya ve İran ile oynayacağı hazırlık maçlarının 24 kişilik aday kadrosuna alınmadı.

    Cezayir Futbol Milli Takımı'nın 22 Mart'ta Tanzanya ve 27 Mart'ta İran ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadroları açıklandı. Teknik Direktör Rabah Madjer, 24 kişilik kadroda Galatasaray'da forma giyen Sofiane Feghouli'ye yer vermedi. Türkiye'de Sivasspor'da forma giyen Cezayirli futbolcu Carl Medjani ise aday kadroya çağrıldı.

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