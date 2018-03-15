Feghouliye milli şok

Feghouli, Cezayir Milli Takımı’na çağrılmadı

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Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Sofiane Feghouli, Cezayir Futbol Milli Takımı'nın Tanzanya ve İran ile oynayacağı hazırlık maçlarının 24 kişilik aday kadrosuna alınmadı.Cezayir Futbol Milli Takımı'nın 22 Mart'ta Tanzanya ve 27 Mart'ta İran ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadroları açıklandı. Teknik Direktör Rabah Madjer, 24 kişilik kadroda Galatasaray'da forma giyen Sofiane Feghouli'ye yer vermedi. Türkiye'de Sivasspor'da forma giyen Cezayirli futbolcu Carl Medjani ise aday kadroya çağrıldı.