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    16 Mart 2018, Cuma

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Derbide 6 yıl sonra tarihi tesadüf!

    Derbide 6 yıl sonra tarihi tesadüf!
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 15.03.2018 Giriş Tarihi: 15.03.2018

    Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyle ilgili spor tarihinde eşine az rastlanacak tesadüfler serisi ortaya çıktı!

    Fenerbahçe ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 26. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

    Gözler bu dev karşılaşmaya çevrilmişken 6 yıl önce oynanan derbiyle ilgili ilginç tesadüfler serisi ortaya çıktı!

    İşte 2012 yılında yine Kadıköy'de oynanan derbi ve önümüzdeki hafta sonu oynanacak derbi arasındaki o eşine ender rastlanan tarihi tesadüfler:

    17 Mart 2012

    Fenerbahçe - Galatasaray
    Yer: Kadıköy
    Teknik direktörler: Aykut Kocaman ve Fatih Terim
    Hakem: Bülent Yıldırım
    Tarih: 17 Mart Cumartesi
    iddaa oranları: 2.00 - 3.10 - 2.65
    Sonuç: 2-2

    17 Mart 2018

    Fenerbahçe - Galatasaray
    Yer: Kadıköy
    Teknik direktörler: Aykut Kocaman ve Fatih Terim
    Hakem: Bülent Yıldırım
    Tarih: 17 Mart Cumartesi
    iddaa oranları: 2.00 - 3.10 - 2.65

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