Derbide 6 yıl sonra tarihi tesadüf!

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyle ilgili spor tarihinde eşine az rastlanacak tesadüfler serisi ortaya çıktı!

Fenerbahçe ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 26. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Gözler bu dev karşılaşmaya çevrilmişken 6 yıl önce oynanan derbiyle ilgili ilginç tesadüfler serisi ortaya çıktı!

İşte 2012 yılında yine Kadıköy'de oynanan derbi ve önümüzdeki hafta sonu oynanacak derbi arasındaki o eşine ender rastlanan tarihi tesadüfler:

17 Mart 2012

Fenerbahçe - Galatasaray

Yer: Kadıköy

Teknik direktörler: Aykut Kocaman ve Fatih Terim

Hakem: Bülent Yıldırım

Tarih: 17 Mart Cumartesi

iddaa oranları: 2.00 - 3.10 - 2.65

Sonuç: 2-2

17 Mart 2018

Fenerbahçe - Galatasaray

Yer: Kadıköy

Teknik direktörler: Aykut Kocaman ve Fatih Terim

Hakem: Bülent Yıldırım

Tarih: 17 Mart Cumartesi

iddaa oranları: 2.00 - 3.10 - 2.65