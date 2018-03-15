Derbide 6 yıl sonra tarihi tesadüf!
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyle ilgili spor tarihinde eşine az rastlanacak tesadüfler serisi ortaya çıktı!
Fenerbahçe ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 26. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek.
Gözler bu dev karşılaşmaya çevrilmişken 6 yıl önce oynanan derbiyle ilgili ilginç tesadüfler serisi ortaya çıktı!
İşte 2012 yılında yine Kadıköy'de oynanan derbi ve önümüzdeki hafta sonu oynanacak derbi arasındaki o eşine ender rastlanan tarihi tesadüfler:
17 Mart 2012
Fenerbahçe - Galatasaray
Yer: Kadıköy
Teknik direktörler: Aykut Kocaman ve Fatih Terim
Hakem: Bülent Yıldırım
Tarih: 17 Mart Cumartesi
iddaa oranları: 2.00 - 3.10 - 2.65
Sonuç: 2-2
17 Mart 2018
Fenerbahçe - Galatasaray
Yer: Kadıköy
Teknik direktörler: Aykut Kocaman ve Fatih Terim
Hakem: Bülent Yıldırım
Tarih: 17 Mart Cumartesi
iddaa oranları: 2.00 - 3.10 - 2.65
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