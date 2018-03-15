16 Mart 2018, Cuma
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Christian Berger ve beraberindeki heyet daha sonra GSStore Çocuk Tribünü ve Galatasaray Stadyum Müzesi'ne de bir ziyaret gerçekleştirdi. Berger müzeye ilişkin bilgiler aldı ve aynı zamanda hatıra fotoğrafı çektirdi.
Büyükelçi’den Mustafa Cengiz’e ziyaret
Güncelleme Tarihi: 15.03.2018 Giriş Tarihi: 15.03.2018
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile beraberindeki heyet, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyarette Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Ahmet Şenkal, Başkan Yardımcısı Dinç Üner ve Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Emre Erdoğan da yer aldı. Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette Başkan Mustafa Cengiz, Christian Berger'e Galatasaray tarihini anlatan 'Born to Lead' isimli İngilizce kitabı hediye etti.
Christian Berger ve beraberindeki heyet daha sonra GSStore Çocuk Tribünü ve Galatasaray Stadyum Müzesi'ne de bir ziyaret gerçekleştirdi. Berger müzeye ilişkin bilgiler aldı ve aynı zamanda hatıra fotoğrafı çektirdi.
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