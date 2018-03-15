;
    16 Mart 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Büyükelçi’den Mustafa Cengiz’e ziyaret

    Büyükelçi’den Mustafa Cengiz’e ziyaret
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 15.03.2018 Giriş Tarihi: 15.03.2018

    Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile beraberindeki heyet, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e nezaket ziyaretinde bulundu.

    Ziyarette Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Ahmet Şenkal, Başkan Yardımcısı Dinç Üner ve Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Emre Erdoğan da yer aldı. Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette Başkan Mustafa Cengiz, Christian Berger'e Galatasaray tarihini anlatan 'Born to Lead' isimli İngilizce kitabı hediye etti.

    Christian Berger ve beraberindeki heyet daha sonra GSStore Çocuk Tribünü ve Galatasaray Stadyum Müzesi'ne de bir ziyaret gerçekleştirdi. Berger müzeye ilişkin bilgiler aldı ve aynı zamanda hatıra fotoğrafı çektirdi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    İşte hakemlerin tuttuğu takımlar İşte hakemlerin tuttuğu takımlar
    Kadıköyde kazanan tek Galatasaraylı Kadıköy'de kazanan tek Galatasaraylı
    Tüyolar Musleradan Tüyolar Muslera'dan
    BİZE ULAŞIN