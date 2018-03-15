Gomiste beklenen olmadı

16 Mart 2018, Cuma
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Gomis'te beklenen olmadı
Güncelleme Tarihi: 15.03.2018 Giriş Tarihi: 15.03.2018
Galatasaray'ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis, milli takıma davet edilmedi.
Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, Kolombiya ve Rusya ile oynayacakları maçların kadrosunu açıkladı. Bafetimbi Gomis, 24 kişilik kadroda yer alamadı.
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