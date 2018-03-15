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    16 Mart 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Gomis'te beklenen olmadı

    Gomiste beklenen olmadı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 15.03.2018 Giriş Tarihi: 15.03.2018

    Galatasaray'ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis, milli takıma davet edilmedi.

    Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, Kolombiya ve Rusya ile oynayacakları maçların kadrosunu açıkladı. Bafetimbi Gomis, 24 kişilik kadroda yer alamadı.

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