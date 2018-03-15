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    16 Mart 2018, Cuma

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    F.Bahçe - G.Saray derbisi Bülent Yıldırım'ın

    F.Bahçe - G.Saray derbisi Bülent Yıldırımın
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 15.03.2018 Giriş Tarihi: 15.03.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakem belli oldu.

    17 Mart Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe-Galatasaray maçında Bülent Yıldırım düdük çalacak. Ekrem Kan ve Kemal Yılmaz'ın yardımcı hakemler olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk.

    Oynanacak maçlar ve görev alacak hakemler şöyle:

    Yarın:
    20:00 Kasımpaşa - Antalyaspor (Ali Palabıyık)

    20:00 Kardemir Karabükspor - Osmanlıspor(Arda Kardeşler)

    17 Mart Cumartesi:
    13:30 Gençlerbirliği - Teleset Mobilya Akhisarspor(Mete Kalkavan)

    16:00 Bursaspor - Demir Grup Sivasspor (Hüseyin Göçek)

    19:00 Fenerbahçe - Galatasaray (Bülent Yıldırım)

    18 Mart Pazar:
    13:30 Atiker Konyaspor - Kayserispor (Halis Özkahya)

    13:30 Aytemiz Alanyaspor - Göztepe (Özgür Yankaya)

    16:00 Trabzonspor - Evkur Yeni Malatyaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)

    19:00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş (Halil Umut Meler)

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