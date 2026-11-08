La Liga'da futbol heyecanı Atletico Madrid - Barcelona karşılaşmasıyla zirveye çıkıyor. İki ezeli rakibin mücadelesinde puan tablosunu etkileyecek önemli gelişmeler yaşanabilir. Peki, dev maçta hangi yıldızlar forma giyecek, takımların son durumu nasıl? İşte detaylar...

La Liga'da haftanın sonucu merakla beklenen karşılaşmasında Atletico Madrid ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Madrid'de oynanacak mücadele, yalnızca üç puan mücadelesi değil, aynı zamanda zirve yarışının geleceği açısından da büyük önem taşıyor. Barcelona liderliğini sürdürmek, Atletico Madrid ise rakibini geçerek zirveye yaklaşmak istiyor. Peki, Atletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte dev karşılaşmanın yayın bilgileri ve öne çıkan detayları...

Atletico Madrid - Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

ATLETICO MADRID - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

Atletico Madrid ile Barcelona, 8 Kasım 2026 Pazar günü İspanya La Liga'nın 12. haftasında karşı karşıya gelecek. Madrid'deki Riyadh Air Metropolitano Stadı, iki güçlü ekibin mücadelesine ev sahipliği yapacak.

ATLETICO MADRID - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Dev mücadele Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. İspanya yerel saatiyle 21.00'de oynanacak karşılaşmanın hakemi Javier Alberola Rojas olacak.

ATLETICO MADRID - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid - Barcelona karşılaşması Türkiye'de S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. Barcelona'nın resmî internet sitesinde yayımlanan uluslararası yayın rehberinde Türkiye için S Sport bilgisi yer alıyor.

AÚPA ATLETI. https://t.co/msePoqHknz — Atlético de Madrid (@Atleti) November 8, 2026

🩵 𝐀𝐓𝐋𝐄́𝐓𝐈𝐂𝐎 - 𝐁𝐀𝐑𝐂̧𝐀 🩵 https://t.co/COKoK0TAOI — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 8, 2026

ATLETICO MADRID - BARCELONA MAÇI CANLI TAKİP EKRANI