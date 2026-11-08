Lens-Marsilya maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?

Lens-Marsilya maçı için geri sayım sürerken iki takım Ligue 1'de bir sınava hazırlanıyor. Ev sahibi Lens taraftarı önünde, Marsilya ise deplasmanda galibiyet arayacak. Peki, mücadele hangi kanaldan izlenebilecek, ne zaman oynanacak ve saat kaçta başlayacak? İşte ayrıntılar...