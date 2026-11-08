Lens-Marsilya maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?
Lens-Marsilya maçı için geri sayım sürerken iki takım Ligue 1'de bir sınava hazırlanıyor. Ev sahibi Lens taraftarı önünde, Marsilya ise deplasmanda galibiyet arayacak. Peki, mücadele hangi kanaldan izlenebilecek, ne zaman oynanacak ve saat kaçta başlayacak? İşte ayrıntılar...
Lens-Marsilya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Avrupa Ligi'nde Bayer Leverkusen deplasmanından galibiyetle dönen Marsilya, rotasını Lens'e çeviriyor. Ev sahibi ekip ise son lig maçında Lille karşısında yaşadığı puan kaybını taraftarı önünde telafi etmeyi amaçlıyor. Lens-Marsilya maçı hangi kanalda yayınlanacak? Karşılaşma ne zaman oynanacak, Türkiye saatiyle kaçta başlayacak? İşte ayrıntılar...
LENS-MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK, SAAT KAÇTA?
Lens-Marsilya karşılaşması, 8 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. 2026-2027 Ligue 1 sezonunun 10. hafta mücadelesi, Lens'in sahası Stade Bollaert-Delelis'te oynanacak.
LENS-MARSİLYA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK, NEREDEN İZLENİR?
Mücadele Türkiye'de beIN SPORTS 2 kanalından canlı yayınlanacak. Digiturk üzerinden takip edecek izleyiciler, kanala 78. kanal numarasından ulaşabilecek.
LENS-MARSİLYA MAÇI CANLI TAKİP EKRANI